Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Bankalar emekliler için adeta yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Bazı bankalar hem promosyon ücretini arttırırken hem de alışverişlerde indirim, ücretsiz tıbbi danışmanlık gibi imkanlar sağlıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka hangi imkanı sağlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Takvim Giriş Tarihi: 14.08.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 08:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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