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Haberler Galeri Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Bankalar emekliler için adeta yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Bazı bankalar hem promosyon ücretini arttırırken hem de alışverişlerde indirim, ücretsiz tıbbi danışmanlık gibi imkanlar sağlıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka hangi imkanı sağlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 08:37
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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Bankalar emekliler için promosyon yarışını hızlandırdı. Promosyonda ödemeler 7 bin 500 TL'ye çıkarken imzalanan kağıtlar önem kazanıyor 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 5'inci yılını doldururken bu konudaki rekabet de üst seviyeye çıktı. Bazı bankalar promosyonun ardından sağladıkları imkanlarla emeklileri bankalarına çekmeye çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Emeklilerin banka promosyonu için yarış büyüdü.

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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriliyor.

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Emekli promosyonu ne kadar oldu? Bankaların emekli yarışı! Tıbbı danışmanlık, alışverişlerde indirim... Bankalar hem promosyonda hem sağladıkları imkanlarda yarışıyor

Üstelik sunulan imkanlar promosyonla sınırlı değil.