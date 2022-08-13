13 Ağustos 2022, Cumartesi
EYT'li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK'ya dilekçe ile başvurun
Eksik primi olanlar nasıl emekli olabilecek? Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Prim gününü doldurup yaş şartını bekleyen EYT'lilerin yanı sıra yaş dışında prim eksiği bulunanlar da emeklilik yollarını aramaya başladı. Prim tamamlaması için borçlanma ile emeklilik imkanı sunuluyor. Peki, EYT'li eksik primi olanlara emeklilik nasıl olacak? Erken emeklilik için borçlanma formülü nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 15:35
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