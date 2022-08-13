EYT’li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK’ya dilekçe ile başvurun

1- Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.

2- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.