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EYT'li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK'ya dilekçe ile başvurun

Eksik primi olanlar nasıl emekli olabilecek? Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Prim gününü doldurup yaş şartını bekleyen EYT'lilerin yanı sıra yaş dışında prim eksiği bulunanlar da emeklilik yollarını aramaya başladı. Prim tamamlaması için borçlanma ile emeklilik imkanı sunuluyor. Peki, EYT'li eksik primi olanlara emeklilik nasıl olacak? Erken emeklilik için borçlanma formülü nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.08.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 15:35
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EYT’li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK’ya dilekçe ile başvurun

EYT'li eksik primi olanlara emeklilik yolu açıldı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'liler için çalışmalar sürerken, eksik primi olanlara borçlanma imkanı tanınıyor. Bazı durumlarda borçlanma imkanı getirilirken, eksik primlerin nasıl tamamlanacağı da cevap buldu. Peki, EYT'li eksik primi olanlara emeklilik nasıl olacak? Erken emeklilik için borçlanma formülü nedir? İşte haberin detayları...

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EYT’li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK’ya dilekçe ile başvurun

EYT'Lİ EKSİK PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK YOLU

Takvim'de yer alan habere göre; bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak. İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:

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EYT’li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK’ya dilekçe ile başvurun

1- Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.

2- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

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EYT’li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK’ya dilekçe ile başvurun

3- 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.

4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

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EYT’li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK’ya dilekçe ile başvurun

5- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri.

6- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.