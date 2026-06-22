Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında yükselişini sürdürdü. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükselirken, hanelerin maddi durumu ve ekonomik beklentilerine yönelik göstergelerde de iyileşme kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında 85,8 seviyesindeyken haziran ayında yüzde 2,5 artış göstererek 87,9 oldu.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Mayıs ayında yüzde 0,3 artış gösteren tüketici güven endeksi, haziranda da yükselişini sürdürdü.
Tüketici güven endeksi, mayıs ayında 85,8 seviyesinde bulunurken haziran ayında 87,9'a yükseldi. Böylece endeks aylık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.
HANELERİN MADDİ DURUM ALGISINDA İYİLEŞME
Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen endeks, mayısta 69,2 iken haziranda 72,3'e çıktı. Bu kalemde aylık artış yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.
GELECEK BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, mayıstaki 87,9 seviyesindeyken haziranda 89,5'e yükseldi. Söz konusu endekste aylık artış yüzde 1,9 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisini ölçen endeks de mayısta 81,4 iken haziranda 83,9'a yükseldi. Bu kalemdeki artış yüzde 3,1 olarak hesaplandı.
DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMASI EĞİLİMİ ARTTI
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks de yükseliş kaydetti. Mayıs ayında 104,5 olan endeks, haziranda 105,9'a çıktı. Bu kalemde aylık artış yüzde 1,4 oldu.