CANLI YAYIN

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında yükselişini sürdürdü. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükselirken, hanelerin maddi durumu ve ekonomik beklentilerine yönelik göstergelerde de iyileşme kaydedildi.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında 85,8 seviyesindeyken haziran ayında yüzde 2,5 artış göstererek 87,9 oldu.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 2

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Mayıs ayında yüzde 0,3 artış gösteren tüketici güven endeksi, haziranda da yükselişini sürdürdü.

Tüketici güven endeksi, mayıs ayında 85,8 seviyesinde bulunurken haziran ayında 87,9'a yükseldi. Böylece endeks aylık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 3

HANELERİN MADDİ DURUM ALGISINDA İYİLEŞME

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen endeks, mayısta 69,2 iken haziranda 72,3'e çıktı. Bu kalemde aylık artış yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 4

GELECEK BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, mayıstaki 87,9 seviyesindeyken haziranda 89,5'e yükseldi. Söz konusu endekste aylık artış yüzde 1,9 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisini ölçen endeks de mayısta 81,4 iken haziranda 83,9'a yükseldi. Bu kalemdeki artış yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 5

DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMASI EĞİLİMİ ARTTI

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks de yükseliş kaydetti. Mayıs ayında 104,5 olan endeks, haziranda 105,9'a çıktı. Bu kalemde aylık artış yüzde 1,4 oldu.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 6

ENDEKS HALA 100 SEVİYESİNİN ALTINDA

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alabiliyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser görünümü, 100'ün altında olması ise kötümser görünümü ifade ediyor.

Haziran ayında 87,9 olarak hesaplanan endeks, yükseliş göstermesine rağmen 100 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü.

Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü 7

HAZİRAN 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ

Endeks Mayıs Haziran Haziran Değişim (%)
Tüketici güven endeksi 85,8 87,9 2,5
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 69,2 72,3 4,5
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 87,9 89,5 1,9
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 81,4 83,9 3,1
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 104,5 105,9 1,4
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin