Vatandaşın ekonomiye güveni arttı! Tüketici endeksi yükselişini sürdürdü

ENDEKS HALA 100 SEVİYESİNİN ALTINDA

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alabiliyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser görünümü, 100'ün altında olması ise kötümser görünümü ifade ediyor.

Haziran ayında 87,9 olarak hesaplanan endeks, yükseliş göstermesine rağmen 100 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü.