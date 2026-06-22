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TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken, gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 46,13'e geriledi.

TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkının katılımıyla hazırlanan haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya oranla 3,38 puan azalarak yüzde 46,13'e geriledi.

TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı 2

EN FAZLA ARTIŞ BEKLENTİSİ GIDA VE ENERJİDE

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu.

Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı 3

KONUT FİYATI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82'ye indi.

Ayrıca vatandaşın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 lira oldu.

TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı 4

YATIRIM TERCİHLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Katılımcıların yatırım tercihleri incelendiğinde ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranının gerilediği görüldü. Altını tercih edenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan düşerek yüzde 44,3'e indi.

TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı 5

Buna karşılık gayrimenkule olan ilgi arttı. "Ev, dükkan veya arsa alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan yükselerek yüzde 37,1'e çıktı.

Anket sonuçları yatırımcı tercihlerinde altından gayrimenkule doğru dikkat çeken bir yön değişimine işaret etti.

TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı 6

HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ (HAZİRAN 2026)

Gösterge Mayıs 2026 Haziran 2026 Değişim
12 ay sonrası enflasyon beklentisi %49,51 %46,13 -3,38 puan
12 ay sonrası konut fiyat artış beklentisi %33,95 %33,82 -0,13 puan
12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 52,53 TL 52,67 TL +0,14 TL
"Altın alırım" diyenlerin oranı %48,3 %44,3 -4 puan
"Ev/dükkan/arsa alırım" diyenlerin oranı %33,2 %37,1 +3,9 puan
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