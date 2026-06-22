TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı

EN FAZLA ARTIŞ BEKLENTİSİ GIDA VE ENERJİDE

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu.

Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 seviyesinde gerçekleşti.