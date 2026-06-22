TCMB anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu! Altına talep azalırken konuta yöneliş arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken, gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 46,13'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkının katılımıyla hazırlanan haziran ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Anket sonuçlarına göre hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya oranla 3,38 puan azalarak yüzde 46,13'e geriledi.
EN FAZLA ARTIŞ BEKLENTİSİ GIDA VE ENERJİDE
Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu.
Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 seviyesinde gerçekleşti.
KONUT FİYATI BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82'ye indi.
Ayrıca vatandaşın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 lira oldu.
YATIRIM TERCİHLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Katılımcıların yatırım tercihleri incelendiğinde ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranının gerilediği görüldü. Altını tercih edenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan düşerek yüzde 44,3'e indi.
Buna karşılık gayrimenkule olan ilgi arttı. "Ev, dükkan veya arsa alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan yükselerek yüzde 37,1'e çıktı.
Anket sonuçları yatırımcı tercihlerinde altından gayrimenkule doğru dikkat çeken bir yön değişimine işaret etti.
HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ (HAZİRAN 2026)
|Gösterge
|Mayıs 2026
|Haziran 2026
|Değişim
|12 ay sonrası enflasyon beklentisi
|%49,51
|%46,13
|-3,38 puan
|12 ay sonrası konut fiyat artış beklentisi
|%33,95
|%33,82
|-0,13 puan
|12 ay sonrası dolar kuru beklentisi
|52,53 TL
|52,67 TL
|+0,14 TL
|"Altın alırım" diyenlerin oranı
|%48,3
|%44,3
|-4 puan
|"Ev/dükkan/arsa alırım" diyenlerin oranı
|%33,2
|%37,1
|+3,9 puan