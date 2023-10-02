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Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım yapılırken, devlet hem çalışanı hem de işsiz vatandaşları korumak için tüm imkânları seferber ediyor. İşsiz kalanlara işsizlik ödeneğiyle beraber, mesleki eğitim kapsamında harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2023 07:30
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Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. İşsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor. İşsizlik ödeneği alanlar işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarına katılarak günlük harçlıklarını da çıkarabiliyor.

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Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

İşsizlik ödeneği bağlanırken işten çıkış koduna bakılıyor. Ödenek 49 farklı işten çıkış konudan uygun olanlara bağlanıyor. Devamsızlık, ahlaki nedenlerle işten çıkartılanlar işsizlik ödeneği alamıyor.

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Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

İşsiz kalınan dönemde verilen devlet destekleri, ödeneğe hak kazanma koşulları konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

1-Kimler işsizlik ödeneği alabilir, zorunlu olan koşullar nelerdir?
Kendi istek, kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün hizmet akdine sahip olunması, son 3 yılda 600 gün süreyle sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuruda bulunması zorunluluğu var.

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Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor. Yani 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar alamıyor.