Vatandaşa 6 ayrı destek! İşsizlik ödeneğinde tüm merak edilenler: Devlet hem çalışan hem işsizin yanında!

Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım yapılırken, devlet hem çalışanı hem de işsiz vatandaşları korumak için tüm imkânları seferber ediyor. İşsiz kalanlara işsizlik ödeneğiyle beraber, mesleki eğitim kapsamında harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2023 07:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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