02 Ekim 2023, Pazartesi
Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...
SSK Bağkur emeklisine müjde son dakika duyuruldu! Emekliler için Ekim ayı, uzun bir bekleyişin sonunda nihayet geldi. Bu ay, maaş artışlarının yanı sıra promosyon ve ikramiyelerde de önemli gelişmelere sahne olması bekleniyor. Bankalar, emekliler için cazip teklifler sunarak onları müşteri olarak kazanmayı hedefliyor. Bu da emeklilere daha yüksek promosyonlar olarak geri dönüyor. İşte, 2203 Ekim güncel emekli promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 02.10.2023 06:22
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