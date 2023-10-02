Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim’den itibaren...

20.000 TL PROMOSYON MÜJDESİ!

Yeni dönemle birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için sunulan promosyon destekleri rekor bir artış bekleniyor.

Birçok banka şu an da emekli promosyonlarını 10 bin TL'ye kadar çıkardı. Ancak çalışmalara başlayan bankalarda yeni promosyon ücreti bekleniyor. İşte bankaların vereceği promosyon ücreti.

Milyonlarca emekli için sunulan promosyon miktarının 20.000 TL'ye kadar yükseltileceği bekleniyor. Bu, emeklilerimizin finansal olarak daha sağlam bir zeminde olmalarına katkı sağlayacak.