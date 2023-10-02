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Haberler Galeri Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...

Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...

SSK Bağkur emeklisine müjde son dakika duyuruldu! Emekliler için Ekim ayı, uzun bir bekleyişin sonunda nihayet geldi. Bu ay, maaş artışlarının yanı sıra promosyon ve ikramiyelerde de önemli gelişmelere sahne olması bekleniyor. Bankalar, emekliler için cazip teklifler sunarak onları müşteri olarak kazanmayı hedefliyor. Bu da emeklilere daha yüksek promosyonlar olarak geri dönüyor. İşte, 2203 Ekim güncel emekli promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 06:22
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Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim’den itibaren...

SSK Bağkur'luya son dakika müjdesi! Ekim itibarıyla tutarlar güncellendi! Yüzde 50 zam+ ikramiye+ ek ödeme verilecek! Emekliler için Ocak ayı, her yıl büyük bir heyecan ve beklentiyle karşılanırken, bu yıl bankaların promosyon rekabeti de gündemde. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen son dakika zam açıklamalarının yanı sıra, hangi bankaların emeklilere en yüksek promosyonları sunduğu da merak konusu oldu. İşte 2023 en yüksek promosyon veren bankaların listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim’den itibaren...

20.000 TL PROMOSYON MÜJDESİ!

Yeni dönemle birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için sunulan promosyon destekleri rekor bir artış bekleniyor.

Birçok banka şu an da emekli promosyonlarını 10 bin TL'ye kadar çıkardı. Ancak çalışmalara başlayan bankalarda yeni promosyon ücreti bekleniyor. İşte bankaların vereceği promosyon ücreti.

Milyonlarca emekli için sunulan promosyon miktarının 20.000 TL'ye kadar yükseltileceği bekleniyor. Bu, emeklilerimizin finansal olarak daha sağlam bir zeminde olmalarına katkı sağlayacak.

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Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim’den itibaren...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılının açılışı için düzenlenen törende toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı açılışında konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan, emekli zammı düzenlemesine ilişkin olarak, "Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek." ifadelerini kullandı.

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Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim’den itibaren...

YAPI KREDİ

9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Eylül 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

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Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim’den itibaren...

İŞ BANKASI

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!