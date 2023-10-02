02 Ekim 2023, Pazartesi
Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!
"En yüksek faizi hangi banka veriyor 2023?" sorusu, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları cazip bir seçenek olabilir. 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını sizler için hesapladık. İşte, 2023 Ekim güncel mevduat hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 02.10.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 08:12
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