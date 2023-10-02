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Haberler Galeri Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

"En yüksek faizi hangi banka veriyor 2023?" sorusu, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları cazip bir seçenek olabilir. 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını sizler için hesapladık. İşte, 2023 Ekim güncel mevduat hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 02.10.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 08:12
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Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2’ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

Nakit birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları, güvenli ve kazançlı bir seçenek. Bu hesaplar, belirli bir süre boyunca yatırılan paraya belirli bir faiz oranı ile getiri sağlıyor. İşte 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2’ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

MEVDUAT HESABI, VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2’ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir..

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Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2’ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir...

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Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2’ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!

50 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM? 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

Akbank

Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 1.665,75 TL

Vade Sonu Tutar: 51.665,75 TL