09 Kasım 2023, Perşembe
PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...
Prefabrik ev alacaklara müjde! 1+1, 2+1, ve 3+1 seçenekleriyle uygun fiyatlarla satışa sunulan satılık evler birçok kişinin dikkatini çekiyor. Fiyatlar 339 bin TL'den başlayarak, her bütçeye hitap eden seçeneklerle karşımıza çıkıyor. İşte güncel prefabrik ev fiyatları...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 20:21
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