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Haberler Galeri PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...

PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL'den...

Prefabrik ev alacaklara müjde! 1+1, 2+1, ve 3+1 seçenekleriyle uygun fiyatlarla satışa sunulan satılık evler birçok kişinin dikkatini çekiyor. Fiyatlar 339 bin TL'den başlayarak, her bütçeye hitap eden seçeneklerle karşımıza çıkıyor. İşte güncel prefabrik ev fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 20:21
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PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL’den...

Prefabrik evler, hızlı montajları ve uygun maliyetleri nedeniyle günümüzde sıklıkla tercih edilen bir konut seçeneği oldu. 1+1 stüdyo dairelerden, 2+1 ve 3+1 aile konutlarına kadar birçok farklı boyutta prefabrik ev seçeneği mevcut. İşte, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 prefabrik ev fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL’den...

PREFABRİK VE AHŞAP EVLERİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

Bu tercihlerin arkasındaki nedenler şunlar olabilir:

Kolay Taşınabilirlik: Prefabrik evler, ihtiyaç durumunda kolayca sökülüp taşınabilir. Bu, toprak sahiplerinin arazilerini veya yaşam alanlarını değiştirme esnekliği sunar.

İmara Gerek Duymama: Prefabrik evler, genellikle imara tabi olmayan yapılardır, bu da inşaat izinleri ve prosedürleriyle uğraşmayı gerektirmez.

Çeşitli Tasarım Seçenekleri: Prefabrik evler, birçok farklı tasarım ve boyutta mevcuttur. İsteklere ve ihtiyaçlara uygun olarak seçenekler sunarlar.

Daha Uygun Maliyetler: Geleneksel yapılara göre prefabrik evler genellikle daha uygun maliyetlidir. Bu, tasarruf sağlama potansiyeli sunar.

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PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL’den...

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Prefabrik evlerin fiyatları, büyüklükleri, oda sayıları ve kullanılan malzemelere göre değişebilir.

Fiyatlar artabilir veya azalabilir.

Prefabrik ev satın almayı düşünen kişiler, sıfır ev satış sitelerini inceleyebilir veya prefabrik ev satışı yapan firmalarla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirler.

Ayrıca, ikinci el prefabrik ev satışlarına da göz atarak uygun fiyatlı seçeneklere ulaşabilirler.

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PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL’den...

KAMPANYALI PREFABRİK EV FİYATLARI ÖRNEKLERİ

Örnek kampanyalı prefabrik ev fiyatları şu şekilde olabilir:

➡50 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 259.900 TL (Normal Fiyat: 339.900 TL)
➡55 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 284.900 TL (Normal Fiyat: 374.900 TL)
➡59 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 296.900 TL (Normal Fiyat: 394.900 TL)

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PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL’den...

➡70 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 326.900 TL (Normal Fiyat: 429.900 TL)
➡75 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 336.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)
➡70 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 342.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)