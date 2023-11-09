PREFABRİK EV FİYATLARI 2023 | Bütçeye uygun evler belli oldu! 2+1, 3+1, 55 m2, 59 m2, 79, 81 m2 odalar 339.000 TL’den...

PREFABRİK VE AHŞAP EVLERİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

Bu tercihlerin arkasındaki nedenler şunlar olabilir:

Kolay Taşınabilirlik: Prefabrik evler, ihtiyaç durumunda kolayca sökülüp taşınabilir. Bu, toprak sahiplerinin arazilerini veya yaşam alanlarını değiştirme esnekliği sunar.

İmara Gerek Duymama: Prefabrik evler, genellikle imara tabi olmayan yapılardır, bu da inşaat izinleri ve prosedürleriyle uğraşmayı gerektirmez.

Çeşitli Tasarım Seçenekleri: Prefabrik evler, birçok farklı tasarım ve boyutta mevcuttur. İsteklere ve ihtiyaçlara uygun olarak seçenekler sunarlar.

Daha Uygun Maliyetler: Geleneksel yapılara göre prefabrik evler genellikle daha uygun maliyetlidir. Bu, tasarruf sağlama potansiyeli sunar.