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Haberler Galeri 1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

Prim sistemlerinde önemli bir değişiklik planlanıyor. Yapılan düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK prim ödemeleri eşitlenecek ve emeklilik için gereken prim ödeme süresi düşürülecek. Şu an için 9 bin gün olan prim ödeme süresi, yeni düzenleme ile 7.200 güne indirilecek. Bu değişiklikle birlikte emeklilik için gerekli olan gün sayısının düşürülmesi, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşları etkileyecek ve daha erken emeklilik fırsatları sunacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 08:25
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1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

Emeklilik sisteminde önemli bir revizyon planlanıyor ve bu değişiklik, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek. Yapılan yeni düzenleme, emeklilik tablosunu baştan aşağı değiştiriyor ve daha önceki yıllara göre daha düşük prim ödemeleri gerçekleştiren bireyler için erken emeklilik fırsatları sunuyor. Bu kapsamlı düzenleme, özellikle Bağ-Kur ve SSK primlerini eşitleyerek prim ödeme süresini kısaltacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını azaltacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

DAHA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Yapılan düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerinde kişi, 5 yıl daha erken emekli olma şansına sahip olacak. Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

EYT'LİLER DE İLGİLENECEK

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşüyor. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular, 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına giren EYT'liler de, erken emeklilik imkânından yararlanabilecek.

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1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Bu düzenleme erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma fırsatını da sunacak.

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1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...

DEĞİŞEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak devam ediyordu. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmayacaklar. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağladıklarında emekli olabiliyorlar.