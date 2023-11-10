10 Kasım 2023, Cuma
1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...
Prim sistemlerinde önemli bir değişiklik planlanıyor. Yapılan düzenleme kapsamında Bağ-Kur ve SSK prim ödemeleri eşitlenecek ve emeklilik için gereken prim ödeme süresi düşürülecek. Şu an için 9 bin gün olan prim ödeme süresi, yeni düzenleme ile 7.200 güne indirilecek. Bu değişiklikle birlikte emeklilik için gerekli olan gün sayısının düşürülmesi, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşları etkileyecek ve daha erken emeklilik fırsatları sunacak.
Giriş Tarihi: 10.11.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 08:25
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