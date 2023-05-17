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Haberler Galeri Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

"Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, EYT ile Bağ-Kur'lular emekli olmaya hak kazandı ve başvurularına başladı. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil oldu. Peki, Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:31
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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur’luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

"Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Peki, Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur’luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur’luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur’luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

Vergi affı torba yasa kapsamında vergi cezaları, sigorta prim borçları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, trafik para cezaları, öğrenim kredisi borçları, idari para cezaları, işsizlik sigorta prim borçları, topluluk sigorta primi borçları, GSS prim borçları, SGK prim ve destek primi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı.

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur’luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı paketinde Bağ-Kur prim borçlarına yapılandırma veya borçların silinmesine ilişkin bir madde bulunmuyor.