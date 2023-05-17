Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?

"Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, EYT ile Bağ-Kur'lular emekli olmaya hak kazandı ve başvurularına başladı. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil oldu. Peki, Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? Bağ-Kur'luya İHYA prim indirimi ne zaman geçerli olacak?