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Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

Koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatılınca Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize'de Valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:12
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Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.

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Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

Rize Valiliği'nin koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, Çaykur, borsa, ziraat odaları ve esnaf örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

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Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

ÇAY İŞÇİSİ ARANIYOR

Bölgede yaş çay hasadı için oluşan işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor.

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Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

Rize'de İş-Kur'a kayıtlı yaklaşık 20 bin dolayında işsiz olmasına rağmen çay bahçelerinde çalışma zorluğunu bahane edenler, çay işçiliğini tercih etmiyor.

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Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

Bu yıl günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen aranan çay işçileri bulunamıyor. Rize'de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişiler bulmak için çalışma başlattı.