Valilik ve kaymakamlıklar devreye girdi! Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...

Koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatılınca Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize'de Valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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