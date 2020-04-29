29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

Son dakika... Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bu kapsamda işsiz kalan vatandaşlar işsizlik ödeneğine başvurdu. İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlar için verilen işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...