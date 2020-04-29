29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

Son dakika... Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği yattı mı? Her ayın 5'inde ödenmeye başlayan işsizlik ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihinin öne alındığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından işsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:37
  • 1
  • 19
29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

Son dakika... Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bu kapsamda işsiz kalan vatandaşlar işsizlik ödeneğine başvurdu. İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlar için verilen işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 19
29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

MAYIS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık." dedik.

  • 3
  • 19
29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden işsizlik ödeneği sorgulama işlemi sunuluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak işsizlik maaşı sorgulama yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

  • 4
  • 19
29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

  • 5
  • 19
29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.