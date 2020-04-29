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29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
Son dakika... Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği yattı mı? Her ayın 5'inde ödenmeye başlayan işsizlik ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme tarihinin öne alındığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından işsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:28Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:37