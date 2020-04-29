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Bu illerde satılık evi ve kiralık evi olanlar dikkat! Corona virüs sonrası talep yağdı
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar yazlık ve yayla evi gibi müstakil konutlara yöneldi. Vatandaşların bu yönelimi fiyatları da etkiledi. Ülke genelinde koronavirüsün görüldüğü ilk günden bu yana müstakil ev fiyatları ortalama yüzde 25, bu evlerin kira fiyatları ise ortalama yüzde 18 yükseldi.
Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:13
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