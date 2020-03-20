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Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? Milyonlarca emekli 2020 Mart ayı itibarıyla bankaların SGK ile protokol imzalamasının ardından promosyon ücretlerini araştırıyordu. Bankalardan promosyon ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler ise Vakıfbank'ın promosyon ücretlerini merak ediyor. Peki, Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 20.03.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 18:19
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Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda, maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler promosyon ücreti konsunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

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Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan emeklilere müjdeli haberi duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın promosyon açıklaması:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz."

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Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

VAKIFBANK PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500-750 lira olarak belirledi.

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Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Anlaşmaya göre aylık maaşı 1500 liraya kadar olanlara toplam net 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara toplam net 625 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri olanlara ise toplam net 750 lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Anlaşma kapsamında emeklilere sağlanan ilave avantajlar arasında maaş hesaplarından işletim ücreti alınmaması ve kredi kartlarından aidat alınmaması da bulunuyor.