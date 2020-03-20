Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? Milyonlarca emekli 2020 Mart ayı itibarıyla bankaların SGK ile protokol imzalamasının ardından promosyon ücretlerini araştırıyordu. Bankalardan promosyon ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler ise Vakıfbank'ın promosyon ücretlerini merak ediyor. Peki, Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 20.03.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 18:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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