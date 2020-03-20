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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
20 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemeler ile ilgili açıklama geldi. Bakan Pakdemirli, açıklamasında, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeneceğini açıkladı. Peki, 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 20.03.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 14:22
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