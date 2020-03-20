20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca bugün tek seferde, saat 18.00 itibariyle, yaş çay primi için 183 milyon lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira, tarım sigortaları için 201 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız. Üreten, emek veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız, onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum."