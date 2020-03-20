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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

20 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemeler ile ilgili açıklama geldi. Bakan Pakdemirli, açıklamasında, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeneceğini açıkladı. Peki, 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 14:22
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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

20 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteklerinin ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeme yapılacağı bildirildi. Peki, Peki, 20 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

2020 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla ödeneceğini açıkladı.

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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.

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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlara 20 Mart, '2' olanlara 27 Mart, '4, 7 olanlara 3 Nisan, '6' ve '8' olanlara 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız" dedi.

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20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca bugün tek seferde, saat 18.00 itibariyle, yaş çay primi için 183 milyon lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira, tarım sigortaları için 201 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız. Üreten, emek veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız, onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum."