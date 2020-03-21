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İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım desteği ödemeleri ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren corona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:48
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İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

Devletten ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım için detaylar belli oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini açıkladı. Bu açıklamaların ardından sosyal yardım şartları araştırılmaya başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar...

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İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu. Ancak sosyal yardım şartları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak." dedi.

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İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti: