İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?

Devletten ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım için detaylar belli oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini açıkladı. Bu açıklamaların ardından sosyal yardım şartları araştırılmaya başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar...