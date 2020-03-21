İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım! Sosyal yardım şartları nedir? 1000 TL destek ne zaman, kimlere verilecek?
İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım desteği ödemeleri ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren corona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:36Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:48