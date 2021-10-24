Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle, bütçelerine göre araç almak isteyenler farklı alternatifleri değerlendirmek istiyor. Bankaların haciz ve ipoteklerle elde ettiği araçlar da fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Vakıfbank'ın satışa çıkardığı araçlarda; muhammen bedelin 105 bin TL'den başladığı görülüyor. İşte; teklif vererek alabileceğiniz araçlar!