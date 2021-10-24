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Haberler Galeri Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle, bütçelerine göre araç almak isteyenler farklı alternatifleri değerlendirmek istiyor. Bankaların haciz ve ipoteklerle elde ettiği araçlar da fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Vakıfbank'ın satışa çıkardığı araçlarda; muhammen bedelin 105 bin TL'den başladığı görülüyor. İşte; teklif vererek alabileceğiniz araçlar!

Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 14:21
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Vakıfbank’tan 105-110-130 bin TL’ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Bankaların satışa çıkardığı araçlar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Vakıfbank'ın güncellenen satılık araçlar listesine göre; 105 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç alabiliyorsunuz. Bankanın internet sitesinde muhammen bedeli görüntülenen araçları almak için teklif vermek gerekiyor. En yüksek teklifi veren bu araçların sahibi olabilecek. İşte; araç almak isteyenleri ilgilendiren haber...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vakıfbank’tan 105-110-130 bin TL’ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Renault Talisman - 255.000

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Vakıfbank’tan 105-110-130 bin TL’ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Citroen C-Elysee - 105.000

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Vakıfbank’tan 105-110-130 bin TL’ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Renault Clio - 130.000

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Vakıfbank’tan 105-110-130 bin TL’ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...

Fiat Doblo - 110.000