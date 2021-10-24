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Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3'lü hesap!

Yüksek emekli maaşı alma formülü! Uzun yıllar boyunca çalışanların en büyük hayallerinden birisi yüksek aylıkla emekli olmaktır. Emeklilikte yüksek maaş almanın yolları ise çalışırken atılıyor. Maaş hesaplanırken 3 ayrı dönem göz önüne alınıyor ve hesaplama yapılıyor. Alınan brüt ücret belirleyici oluyor. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa, emekliliği oradan oluyor. İşte; emekli maaşını yüksekten almak için yapılması gerekenler!

Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 12:38
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Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3’lü hesap!

Emeklilik hayali kuranlar, emekli olduğunda yüksek maaş almanın yollarını araştırıyor. Ülkemizde emekli olmak için prim ve gün sayısı şartlarını tamamlamak gerekiyor. Bu şartları tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanabilirsiniz. Ancak alınacak maaşı yükseltmenin yolu, çalışırken yapılacaklarla mümkün oluyor. Emekli olduğunuzda maaşı yükseltebileceğiniz birçok unsur bulunuyor. Bunlar arasında prime esas kazanç, çalışılan yıllar, prim süresi gibi detaylar yer alıyor. Emekli maaşını yükseltme formülü haberimizde!

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Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3’lü hesap!

Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı döneme bakılıyor. Her dönemde kazançlar değişik yöntemlerle günümüze güncelleniyor ve aylık bağlama oranı ile çarpılıyor.

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Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3’lü hesap!

BİRİNCİ DÖNEM:

2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

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Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3’lü hesap!

İKİNCİ DÖNEM:

2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken, bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye giriyor.

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Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3’lü hesap!

Yıllık kazanç, büyüme hızı güncellemelerde kullanılıyor. Aylık bağlama oranı yüzde 60'larda oluyor