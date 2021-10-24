Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3’lü hesap!

BİRİNCİ DÖNEM:

2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.