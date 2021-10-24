24 Ekim 2021, Pazar
Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3'lü hesap!
Yüksek emekli maaşı alma formülü! Uzun yıllar boyunca çalışanların en büyük hayallerinden birisi yüksek aylıkla emekli olmaktır. Emeklilikte yüksek maaş almanın yolları ise çalışırken atılıyor. Maaş hesaplanırken 3 ayrı dönem göz önüne alınıyor ve hesaplama yapılıyor. Alınan brüt ücret belirleyici oluyor. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa, emekliliği oradan oluyor. İşte; emekli maaşını yüksekten almak için yapılması gerekenler!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 12:38
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