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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından tüm bankalar faiz oranlarını güncelliyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredilerinden faydalanabiliyor. Geri ödeme miktarlarını merak edenler ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sorguluyor. İşte açıklanan en güncel ihtiyaç kredisi faizleri!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 15:13Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 15:13