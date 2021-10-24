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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından tüm bankalar faiz oranlarını güncelliyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredilerinden faydalanabiliyor. Geri ödeme miktarlarını merak edenler ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sorguluyor. İşte açıklanan en güncel ihtiyaç kredisi faizleri!

Giriş Tarihi: 24.10.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 15:13
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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

3 ay geri ödemesiz nakit para! Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncelleniyor. Hafta içinde Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi kararının ardından bankaların faizlerinin yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Acil nakit para ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi çekiyor ve eksiklerini giderebiliyor. İşte; bankaların açıkladığı ihtiyaç kredisi faiz oranları!

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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi: 1.43

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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

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Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1.90 (Sigortalı)

2,02 (Sigortasız)

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55