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Haberler Galeri Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Vakıfbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli aylık eşit taksitli kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank'ın hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere sunduğu düşük faiz Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvurular 1 Nisan'da başladı. Düşük faizli kredi desteğinden faydalanmak isteyenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Vakıfbank 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:24
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Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Vakıfbank düşük faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredi desteğine başvurular devam ediyor. Geçen hafta başlayan kredi desteğine yoğun ilgi gösteriliyor. Vakıfbank'ın 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, Vakıfbank 0,49 faizli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan Vakıfbank müşterilerine finansman desteği sağlamak için hazırlanan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kampanyasına başvurular başladı.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Kredinizi;

* 10.000 TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,
* Aylık eşit taksitli,
* Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecek.

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Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

VAKIFBANK KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Kredi başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvuruların olumlu bulunması durumunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

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Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Başvuruların olumsuz bulunması durumunda da ayrıca bilgilendirme yapılacak.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.