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Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Vakıfbank 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli aylık eşit taksitli kredi imkanı sunuyor. Vakıfbank'ın hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere sunduğu düşük faiz Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvurular 1 Nisan'da başladı. Düşük faizli kredi desteğinden faydalanmak isteyenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Vakıfbank 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 17:24
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