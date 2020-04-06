Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Vakıfbank düşük faizli 6 ay ödemesiz 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredi desteğine başvurular devam ediyor. Geçen hafta başlayan kredi desteğine yoğun ilgi gösteriliyor. Vakıfbank'ın 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, Vakıfbank 0,49 faizli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...