06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler

Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler

Alınan koronavirüs tedbirleri öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' esnafın ve vatandaşın zorluk çekmemesini sağladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi sayesinde KOBİ'lere finansman destek sağlanırken, birçok sektör de ayakta kalmayı başardı. İşte milyonlarca vatandaşa imkan sağlayan o destekler...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 20:15
  • 1
  • 41
Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler

Başkan Erdoğan önderliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, ve vatandaşların sıkıntı çekmemesi için verilen destekler bitmiyor. Esnafın vergi ödemeleri ertelendi, Sağlık çalışanlarına ek destek verildi, KOBİ'lere finansman desteği sağlandı. En düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarıldı. Kısa çalışma ödeneği devreye girdi. İşte milyonlarca vatandaşa imkan sağlayan o destekler.

  • 2
  • 41
Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler
  • 3
  • 41
Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler
  • 4
  • 41
Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler
  • 5
  • 41
Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler