Koronavirüsün ardından milyonlarca vatandaş bu çalışmalarla ayakta kaldı! İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler

Alınan koronavirüs tedbirleri öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' esnafın ve vatandaşın zorluk çekmemesini sağladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi sayesinde KOBİ'lere finansman destek sağlanırken, birçok sektör de ayakta kalmayı başardı. İşte milyonlarca vatandaşa imkan sağlayan o destekler...