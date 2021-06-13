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Haberler Galeri Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredi faizlerini sorguluyor. Emekliler bu dönemde en çok fayda sağlayan grupların içinde yer alıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım sıfır faizli kredi imkanıyla yüzleri güldürmeyi başarıyor. Emeklilere sıfır faizli konut kredisi imkânı, son dönemin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Diğer yandan birçok gruba sağlanan fırsatlarda bankaların internet siteleri üzerinden yapılabiliyor. Başvuru şartları ise farklılık gösterebiliyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 14:21
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Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

Yıllarca alın teri dökerek birikim yapan emekliler, arkalarında dikili ağaç bırakabilmek için bankaların yolunu tutuyor. Bankaların uygun kredi fırsatları ile yüzler gülüyor. Ev fiyatlarının artışı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlar Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank'tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Her cebe uygun kredi faiz oranları sonrasında bankalar güncel oranları duyuruyor. Diğer yandan artık şubeye gitmeye gerek kalmıyor. Bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık hizmetleri sayesinde kolayca başvuru yapılabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

EMEKLİLERE SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİ VAR MI?

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi verilmez. Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halbnak'tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle;

Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması

Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,

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Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.

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Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Emekliler ev sahibi olmak için düşük faizli konut kredi veren bankaları araştırıyor. Biz de sizler için düşük faizli konut kredi veren bankaları derledik.

Halkbank hesaplı evim kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 1.38 faiz oranı uyguluyor. 120 aya kadar ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

Ziraat Bankası, Konut Ürün Paketi adıyla yüzde 1.37'lik faizle 120 aya varan ödeme imkânı sunuyor. Mart ayında rakam yüzde 1.39'du. Bu ayki konut kredi faiz oranı 1.37 olarak güncellendi.