Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...

Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredi faizlerini sorguluyor. Emekliler bu dönemde en çok fayda sağlayan grupların içinde yer alıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım sıfır faizli kredi imkanıyla yüzleri güldürmeyi başarıyor. Emeklilere sıfır faizli konut kredisi imkânı, son dönemin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Diğer yandan birçok gruba sağlanan fırsatlarda bankaların internet siteleri üzerinden yapılabiliyor. Başvuru şartları ise farklılık gösterebiliyor.