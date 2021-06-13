Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! Bankaların yarışı alevi körükledi...
Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek hamleler geliyor. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bunun yanında emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. Bankadan bankaya farklılık gösteren promosyon ödemelerinde yaşanan artış sonrasında 2.000 TL'ye kadar artış oldu. İlk olarak 2017 yılında ödenmeye başlanan promosyon ödemesinden yararlanmak ise oldukça kolaydır. İşte, en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 13.06.2021
14:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
14:35
Milyonlarca emeklinin cebi dolacak. 2.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankaların yarışı alevi körükledi. 2017 yılında alınan karar ile emeklilere maaşlarının yanından ek gelir sağlandı. Bankalarla yapılan anlaşma sonrasında emekliler 3 yılda bir promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını dilediği bankaya 3 yıllık taahhüt ile taşıyan emekliler değişen promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Yeni yılda bankalar tarafından yapılan hamle ile emeklilerin cebi dolacak. 2.000 TL'yi bulan ödemelerin detaylarını haberimizde derledik. İşte, en çok promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? Yeni emekli emekli olanlar promosyon ödemesi alabilir mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR
2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.
YENİYE MAAŞLA BİRLİKTE
O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.
Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.
Yeni emekli olan sigortalılar ise ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını da alıyorlar. Bu süre içinde promosyon miktarları da artmış oldu.