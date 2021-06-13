Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! Bankaların yarışı alevi körükledi...

Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.

Yeni emekli olan sigortalılar ise ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını da alıyorlar. Bu süre içinde promosyon miktarları da artmış oldu.