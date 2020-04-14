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Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz 10000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında bireysel müşterilerinin finansal desteğinin sağlanması için temel ihtiyaç kredisi desteği veren Vakıfbank, kredi sonuçlarını açıklamaya başladı. Destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:34Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 15:38