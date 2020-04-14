Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 5.000, 7.500 ve 10.000 TL temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Kamu bankalarının başlattığı destek kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan müşterilerin finansman desteğinin sağlanması için verilen destek kredisi ile ilgili detayları sizler için derledik. 1 Nisan'dan itibaren alınan başvuruların sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler...