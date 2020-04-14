14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını, bütün finansal varlıklarda oldukça önemli bir oynaklığa sebep olurken, güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatlarında da inişli çıkışlı seyir başladı. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ederken, altın alım-satım işlemlerinin yapılıp yapılmaması yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatları için uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Şu an gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 14.04.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 14:23
  • 1
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

Altın fiyatları son dakika... Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 375,9 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 618 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını sonrası altında yaşanan dalgalı seyir sonrası vatandaşlar, yatırım yapılıp yapılmaması konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlarından altın fiyatları için açıklamalar geliyor. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Nisan canlı altın fiyatları...

  • 2
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle panik alımlarından sakınılması gerektiğini açıkladı. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

  • 3
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

  • 4
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

Altının ons fiyatı Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.725,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

  • 5
  • 11
Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları: