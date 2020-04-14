Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını, bütün finansal varlıklarda oldukça önemli bir oynaklığa sebep olurken, güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatlarında da inişli çıkışlı seyir başladı. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ederken, altın alım-satım işlemlerinin yapılıp yapılmaması yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatları için uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Şu an gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 14.04.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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