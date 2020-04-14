Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet tarafından ekonomik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için 3 ay boyunda devlet tarafından 1.170 TL maaş verilecek. Bu gelişmelerin ardından ücretsiz izin maaş desteğine başvuruların nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin desteği şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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