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Haberler Galeri Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet tarafından ekonomik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için 3 ay boyunda devlet tarafından 1.170 TL maaş verilecek. Bu gelişmelerin ardından ücretsiz izin maaş desteğine başvuruların nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin desteği şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 16:02
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Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman, nasıl alınacak? Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların merak ettiği maaş desteği ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Hüküme dar gelirli vatandaşları desteklemek amacıyla nakdi yardımları uygulamaya aldı. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin desteği şartları neler? İşte cevaplar...

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Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak.

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Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

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Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları henüz belli olmadı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

Başvuru şartları konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

Ücretsiz izin maaş desteği 3 ay olacak. Başkan Erdoğan ücretsiz izin maaş desteğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.