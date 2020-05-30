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Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
Vakıfbank destek kredisi başvuruları devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından 6 ay ödemesiz 0,49 faizli verilen destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar değerlendirme sonuçlarını beklerken, krediden faydalanmak isteyenler ise başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Vakıfbank 10.000 TL destek kredisi ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Vakıfbank kredi başvuru sonuçları başvuru ve sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 16:28Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 16:34