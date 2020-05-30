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Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi
Son dakika... TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu'da yapılacak toplam 1984 konut için kura çekilişi 29 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 2+1 ve 3+1 konut içi başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2020 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:20Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 11:34