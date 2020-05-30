Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projesine başvuru yapan Diyarbakırlılar, kura sonuçlarını merak ediyorlar. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine yapılacak 2+1 1224 konut ve 3+1 760 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırıyor. Belirlenen takvime göre, kura çekilişi 29 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Diyarbakır kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...