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Haberler Galeri Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

Son dakika... TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu'da yapılacak toplam 1984 konut için kura çekilişi 29 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 2+1 ve 3+1 konut içi başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2020 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 11:34
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Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projesine başvuru yapan Diyarbakırlılar, kura sonuçlarını merak ediyorlar. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine yapılacak 2+1 1224 konut ve 3+1 760 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırıyor. Belirlenen takvime göre, kura çekilişi 29 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Diyarbakır kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

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Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Diyarbakır Yenişehir kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

TOKİ DİYARBAKIR YENİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ

Aşağıdaki linklere tıklayarak Diyarbakır Yenişehir kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.

DİYARBAKIR YENİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ - 1

DİYARBAKIR YENİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ - 2

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Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.