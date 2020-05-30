30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadelede devletin sağladığı yardım ödemeleri devam ediyor. Bu zaamana kadar 5,5 milyon kişiye karşılıksız verilen 1000'er TL destek için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. 3. faz pandemi yardımı kapsamında verilen ödemelerin detaylarını haberimizde derledik. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları araştırıyor. Peki, e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır? İşte 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 17:23
  • 1
  • 11
1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. 3. faz sosyal yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden şartları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 5,5 milyon kişiye karşılıksız biner lira dağıtıldığını açıkladı. Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi hanelere yapılan 1000 TL nakdi yardım için başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Peki, e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır? İşte 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

  • 2
  • 11
1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

  • 3
  • 11
1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

  • 4
  • 11
1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 11
1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN