1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?

1000 TL yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadelede devletin sağladığı yardım ödemeleri devam ediyor. Bu zaamana kadar 5,5 milyon kişiye karşılıksız verilen 1000'er TL destek için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. 3. faz pandemi yardımı kapsamında verilen ödemelerin detaylarını haberimizde derledik. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları araştırıyor. Peki, e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır? İşte 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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