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Haberler Galeri VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank KPSS puan şartı olmaksızın sınavla belirtilen kadrolara 869 memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları duyuran kamu bankası, başvuru şekli ve tarihine kadar tüm detaylara ilanda yer verdi.

Giriş Tarihi: 05.04.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:08
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VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

Vakıfbank, Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı unvanıyla memur alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartlarını ve tarihini açıklayan kurum başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Ayrıca başvuru sürecini tamamlayan adaylar kurum içi sınava davet edilecek. İşte ilana ilişkin merak edilen diğer detaylar…

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VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

VakıfBank memur alımı başvuruları 3 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar 475 TL başvuru ücretini yatırdıktan sonra "https://vakifbank.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

BAŞVURU EKRANI

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VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

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VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

3. İkamet şartına ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

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VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar İstanbul ilinde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.