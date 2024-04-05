VakıfBank KPSS şartsız sınavla memur alımına başladı! 869 kişilik kadro için başvurular online toplanıyor

VakıfBank KPSS puan şartı olmaksızın sınavla belirtilen kadrolara 869 memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları duyuran kamu bankası, başvuru şekli ve tarihine kadar tüm detaylara ilanda yer verdi.