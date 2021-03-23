Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan peş peşe açıkladı! 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi fırsatı için şartlar...

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Pandemi döneminde kredi araştırması yapan binlerce vatandaş için kamu bankaları müjdeyi verdi. Bankaların 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ise oldukça ilgi çekti ve gündemde yoğun bir ilgiyle sorgulanıyor. Ev, araba, eşya ve yeni iş kuracaklar için güncel kredi oranlarını merak ediyor. Kredi detayları merak ediliyor ve sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi fırsatı için şartlar...