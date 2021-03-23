Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan peş peşe açıkladı! 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi fırsatı için şartlar... Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan peş peşe açıkladı! 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi fırsatı için şartlar...
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Pandemi döneminde kredi araştırması yapan binlerce vatandaş için kamu bankaları müjdeyi verdi. Bankaların 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ise oldukça ilgi çekti ve gündemde yoğun bir ilgiyle sorgulanıyor. Ev, araba, eşya ve yeni iş kuracaklar için güncel kredi oranlarını merak ediyor. Kredi detayları merak ediliyor ve sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi fırsatı için şartlar...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 21:35
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan peş peşe açıklama geldi. Koronavirüs salgını sürecinde kredi ihtiyacını karşılamak isteyenler güncel şartları merak ediliyor. Yeni iş kuracaklar, evini dizecekler ya da farklı gereksinimleri için bankaların kredi oranlarını merak ediyor. Bu süreçte bankalar tarafından 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi imkanı oldukça ilgi görüyor. Güncel kredi faiz oranlarını ve şartlarını haberimizde bir araya getirdik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakit sıkıntısı çeken binlerce vatandaşlara nefes aldıracak fırsatlar bankalardan geliyor. Faiz oranları ve kampanyalar özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde sık sık güncelleniyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara müjdeli haber geldi ve pek çok ihtiyacı için nakit para bulmak isteyenlerin bankalara başvurmadan ��nce faiz oranlarını incelemek istiyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 3 ay ertelemeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi fırsatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay
Faiz Oranı (Aylık): % 1.59
Taksit Tutarı: 1.932,78 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408
AKBANK
Akbank 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi veren bankalarından biri olan Akbank, 36 ay vade sunuyor. Akbank'tan kredi çekmek isteyenler aylık %1.76'dan başlayan faiz oranları bulunuyor.
Esnaflar için 50 bin TL düşük faizli ve 36 ay vadeli kredi veren Akbank'ta faiz oranları %1.52'den başlıyor. Müşterileri kredi taksitlerini 6 ay olarak erteleyip ödeme yapabilirken aynı zamanda 3 ay ertelemeli de ödeme yapabiliyor.