Emekliye 414 TL ek ödeme imkanı! Liste belli oldu! Emekliye ek ödeme ne kadar olacak?

Emekliye ek ödeme ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep ediyor. Eğer talep hayata geçerse emekliler ek gelir elde etmiş olacak. Ayrıca emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesini cebine koyuyor. İşte, eğer talep hayata geçerse ek ödeme tablosu ne kadar olacak?