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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 414 TL ek ödeme imkanı! Liste belli oldu! Emekliye ek ödeme ne kadar olacak? Emekliye 414 TL ek ödeme imkanı! Liste belli oldu! Emekliye ek ödeme ne kadar olacak?
Emekliye ek ödeme ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep ediyor. Eğer talep hayata geçerse emekliler ek gelir elde etmiş olacak. Ayrıca emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesini cebine koyuyor. İşte, eğer talep hayata geçerse ek ödeme tablosu ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 18:38
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş ve ikramiyeler için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekliler 2021 zammı için Temmuz ayını beklerken, ek ödemeler için talepler dile getiriliyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Eğer talep kabul görürse; emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanacak. İşte, emeklilerin ek ödemeleri için oluşan tablo...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR?
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
414 TL'LİK ARTIŞ
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
TALEP KABUL GÖRÜRSE KİM, NE KADAR ÖDEME ALINACAK?