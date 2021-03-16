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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan müjde! 3 ay ertelemeli olarak 50 bin TL kredi fırsatı! Başvurular oldukça kolay... Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan müjde! 3 ay ertelemeli olarak 50 bin TL kredi fırsatı! Başvurular oldukça kolay...
Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen vatandaşlara ve esnafa müjdeli haber geldi. Acil nakit ihtiyacı olanlar için kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Özellikle kamu bankaları vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bankalar için şuan maksimum ihtiyaç kredi miktarı 50 bin TL civarındandır.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 17:47
Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. Kredi fırsatlarını açıklayan bankalar, vatandaşlara derin nefes aldıracak. Vakıfbank, Halkbajnk ve Ziraat Bankası tarafından gelen güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olan ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar için uygun fırsatlar bulunuyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. İhtiyaç, konut ve taşıt kredi oranlarını sizler için derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI NELERDİR?
Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır. Emekli kredisi, çalışan kredisi, konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi. Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.47 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.58' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.41'dir.
Sizler de bankaları resmi internet sayfalarını ziyaret ederek kredi ve paketleri hakkında daha detaylı bilgi alabilir. Kredi başvurularınızı internet sayfaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz başvurularınızı mobil uygulamalar üzerinden, internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetleri merkezinden ve kimlik belgelerimiz de birlikte şubeleri uğrayarak başvuru sağlayabilirsiniz.
KAMU BANKALARI DÜZENLEME YAPTI
Faiz oranlarının yükselmesi birçok insanı kredi çekme konusunda tereddütte düşürmüştür. Bu süreçte birçok insan kredi çekme durumunu ertelemektedir. Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kişilere kredi sunuyor.
Kredisini sunarken vatandaşa rahat nefes aldıracak, kredi fırsatı şeklinde duygularını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son güncel faiz oranları da duyuruldu.