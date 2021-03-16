Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. Kredi fırsatlarını açıklayan bankalar, vatandaşlara derin nefes aldıracak. Vakıfbank, Halkbajnk ve Ziraat Bankası tarafından gelen güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olan ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar için uygun fırsatlar bulunuyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. İhtiyaç, konut ve taşıt kredi oranlarını sizler için derledik.