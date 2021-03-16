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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğrenciler dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme yapılacak! İŞKUR üzerinden başvurular... Öğrenciler dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme yapılacak! İŞKUR üzerinden başvurular...
Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hesaplara en az 2.500 TL ödeme yatırılacağını duyurdu. Öğrenciler için başvuru süreci başladı. 14 Nisan'a kadar sürecek başvurular için şartları merak ediliyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR üzerinden başvurular...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 18:20
Üniversite öğrenciler devlet tarafından sağlanan desteklerden yararlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni imkan öğrenciler duyuruldu. Son dakika açıklamasına göre, 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme yapılacak. Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. İşte, İŞKUR üzerinden başvuru şartları için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLADI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatılan Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.
Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, "Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti.
Bakan Selçuk, "akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler" dedi.