Öğrenciler dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme yapılacak! İŞKUR üzerinden başvurular...

Üniversite öğrenciler devlet tarafından sağlanan desteklerden yararlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni imkan öğrenciler duyuruldu. Son dakika açıklamasına göre, 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme yapılacak. Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. İşte, İŞKUR üzerinden başvuru şartları için detaylar haberimizde...