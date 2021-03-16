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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT'den anında alınabilecek! Zam sonrasında 1.657 TL oldu! Başvurular ise oldukça kolay... PTT'den anında alınabilecek! Zam sonrasında 1.657 TL oldu! Başvurular ise oldukça kolay...
Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlu süreçten geçenlere devlet desteği sürüyor. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar derin nefes alıyor. Sosyal devlet anlayışı gereğince ihtiyacı olanlara yapılan yardımlarda yeni yıl sonrasında artış oldu. Evde bakım maaşı olarak her ay ödenen destek Ocak ve Temmuz ayları arasında 1.657 TL oldu. Ödemeden yararlanmak isteyenler için şartları haberimizde derledik. İşte, evde bakım maaşı için detaylar...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 17:30
Ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen ve koronavirüs salgını sürecinde maddi zorluk yaşayanlar devlet tarafından sağlanan yardımlar ile derin nefes alınıyor. Sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor. Kaynak: Sonunda beklenen müjde geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT'ye giden 1700 TL ödeme alacak. Engeli olan ve evde bakıma ihtiyaç duyulan vatandaşlara raporlanma sürecinin ardından ödeme yapılıyor. Bunun için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. İşte, evde bakım maaşı için başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2021
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.