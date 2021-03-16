PTT'den anında alınabilecek! Zam sonrasında 1.657 TL oldu! Başvurular ise oldukça kolay...

Ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen ve koronavirüs salgını sürecinde maddi zorluk yaşayanlar devlet tarafından sağlanan yardımlar ile derin nefes alınıyor. Sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor. Kaynak: Sonunda beklenen müjde geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT'ye giden 1700 TL ödeme alacak. Engeli olan ve evde bakıma ihtiyaç duyulan vatandaşlara raporlanma sürecinin ardından ödeme yapılıyor. Bunun için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. İşte, evde bakım maaşı için başvuru şartları...