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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları

Son dakika... Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın, rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlardan altın alım-satım yapılması konusunda uyarılar geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:57
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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında da yukarı yönlü seyir başlamıştı. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın uzmanları ise altın alım-satım ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan canlı altın fiyatları...

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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sonrası vatandaşların panik altım-satımlardan kaçınması gerektiğini bildirdi.

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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.

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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte anlık altın fiyatları:

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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları