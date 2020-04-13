Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında da yukarı yönlü seyir başlamıştı. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın uzmanları ise altın alım-satım ile ilgili uyarılarda bulundu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan canlı altın fiyatları...