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Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları
Son dakika... Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın, rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlardan altın alım-satım yapılması konusunda uyarılar geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Nisan canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:57
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