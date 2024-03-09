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Haberler Galeri Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

Son zamanlarda yaşanan önemli mevduat faiz oranı artışları, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor. Özellikle yüzde 50 gibi dikkat çekici faiz oranları sunan bankalar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yeni gözdesi haline geliyor. Bu bankalar ve sundukları avantajlı mevduat ürünleri, yatırımcılara birikimlerini enflasyona karşı koruma ve değerlendirme fırsatı sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:59
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Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

Son dönemde mevduat faiz oranlarında yaşanan yükseliş, birikimlerini değerlendirmek isteyenleri bankalara yönlendiriyor. %50 ve üzeri faiz oranları ile dikkat çeken bazı bankalar ve sundukları mevduat ürünleri merak konusu haline geldi. Ancak yatırımcıların vade ve risk gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurması önemlidir. 35.689 TL kazanmak için hesaplama tablosu...

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Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

Yüksek Faiz Sunan Bankalar ve Hesapları

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 35.689,89 TL
Vade Sonu Tutar: 535.689,89 TL

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Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

ON ON Plus

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.262,3 TL
Vade Sonu Tutar: 534.262,3 TL

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Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

DenizBank E-Mevduat

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.548,5 TL
Vade Sonu Tutar: 533.548,5 TL

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Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.548,5 TL
Vade Sonu Tutar: 533.548,5 TL