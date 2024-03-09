09 Mart 2024, Cumartesi
Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı
Son zamanlarda yaşanan önemli mevduat faiz oranı artışları, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor. Özellikle yüzde 50 gibi dikkat çekici faiz oranları sunan bankalar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yeni gözdesi haline geliyor. Bu bankalar ve sundukları avantajlı mevduat ürünleri, yatırımcılara birikimlerini enflasyona karşı koruma ve değerlendirme fırsatı sunuyor.
Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:59
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