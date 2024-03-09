Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı

Son dönemde mevduat faiz oranlarında yaşanan yükseliş, birikimlerini değerlendirmek isteyenleri bankalara yönlendiriyor. %50 ve üzeri faiz oranları ile dikkat çeken bazı bankalar ve sundukları mevduat ürünleri merak konusu haline geldi. Ancak yatırımcıların vade ve risk gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurması önemlidir. 35.689 TL kazanmak için hesaplama tablosu...