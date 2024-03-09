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Haberler Galeri 10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları Yeniden Güncellendi! Mart ayı itibarıyla güncellenen promosyon tutarları, emekliler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Bankalar, emeklilerin maaş hesaplarını ilgili bankalarda açmaları ve belirli bir süre boyunca maaşlarını o bankadan almaları karşılığında çeşitli avantajlar sunuyor. Bu nedenle, emekliler arasında banka promosyonlarına ilişkin güncellemeler ve fırsatlar büyük bir merak konusu haline geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:24
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10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

Türkiye'deki emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor. Fibabanka, DenizBank, Yapı Kredi, Akbank, ING, Türkiye Finans, Ziraat Bankası ve VakıfBank gibi önde gelen finans kuruluşları, emekli vatandaşların yüzünü güldürecek promosyon ödemeleri ile adeta bir yarış içerisindeler. Bu bankalar, emekli maaşlarını kendi şubelerinden almayı taahhüt eden emeklilere cazip nakit promosyonlar sunuyor. İşte detaylar:

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10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

Fibabanka'dan Promosyonlar

Fibabanka, emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere göre farklılaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

DenizBank'tan Nakit Promosyon Fırsatı

DenizBank, emekli aylığını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Maaş aralığına göre, 3.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmakta.

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10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

Yapı Kredi'nin Cazip Promosyonları

Yapı Kredi, emekli aylığını bankadan almayı taahhüt edenlere, maaş aralığına göre 4.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, ek ödül taahhütnamesi imzalanıp, belirli şartlar sağlandığında 1.000 TL ek nakit ödül de veriliyor.

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10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre

Akbank'tan Yüksek Promosyon Ödülleri

Akbank, emekli maaşını bankadan alanlara 6.000 TL'den 10.000 TL'ye kadar promosyon, ek olarak da 2.500 TL chip-para ile toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunuyor.