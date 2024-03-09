Altın Fiyatları Kapalıçarşı'yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Son Tahmin

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı yaklaşık olarak 2 bin 185 dolar civarında işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Peki gram altın ne kadar olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi?