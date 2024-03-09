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Altın Fiyatları Kapalıçarşı'yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Son Tahmin

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı yaklaşık olarak 2 bin 185 dolar civarında işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Peki gram altın ne kadar olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:48
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Altın Fiyatları Kapalıçarşı’yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş’ten Son Tahmin

Tarım dışı istihdam rakamlarının etkisiyle altın fiyatları, yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Ons altın spot piyasada 2.185 doları aşarak rekor kırdı, ancak bu seviyeden gelen satışlar sonucunda 2.167 dolara geriledi. Altının gram fiyatındaki yükselişi ise hem ons altın fiyatları hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi. Gram altın, 2.245 Türk Lirası ile rekor seviyeyi gördü, çeyrek altın ise en yüksek 3.900 liraya kadar yükseldi. Peki altında son durum ne? Gram altın yükselmeye devam edecek mi?

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Altın Fiyatları Kapalıçarşı’yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş’ten Son Tahmin

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKİCİ UYARILAR

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi, yatırımcıları heyecanlandırırken uzmanların değerlendirmeleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini değerlendirirken, 3000 TL üzerindeki rakamlara dikkat çekiyor. Memiş'in analizine göre, ons altın ve gram altın fiyatlarında gözlenen sert yükselişlerin ardında, teknik analizde ihlal edilen alanlar ve sağlıksız bir yükseliş trendi bulunuyor.

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Altın Fiyatları Kapalıçarşı’yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş’ten Son Tahmin

ONS ALTINDA "FAKE YÜKSELİŞ" TEHLİKESİ!

Memiş, özellikle ons altının 2070 dolardan başlayarak 2141 dolara kadar olan hızlı yükselişini "fake yükseliş" olarak nitelendiriyor ve dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Teknik olarak incelendiğinde, beklenen bant aralığının 2050-2150 dolar olduğunu belirten uzman, 2141 dolar seviyesinin tekrar satış gelmesinin güçlü bir işaret olduğunu dile getiriyor.

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Altın Fiyatları Kapalıçarşı’yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş’ten Son Tahmin

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Dolar cinsinden elindeki parayla altın almayı tercih etmeyeceğini belirten Memiş, altın fiyatlarında beklemeyi öneriyor ve 2100 dolar seviyesinin altında kademeli olarak alım yapabileceğini ifade ediyor.

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Altın Fiyatları Kapalıçarşı’yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş’ten Son Tahmin

Özellikle Haziran ayına kadar takip edilecek bant aralığının 2170-2270 lira olduğunu belirten uzman, bu süreçte fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.