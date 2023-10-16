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Haberler Galeri Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

Bankaya yatırtığınız paranız ikiye katlanacak! Bankalar oranları açıkladı! Türkiye'deki birçok banka, 2023 Ekim ayında vadeli mevduat hesaplarına sunulan faiz oranlarında güncellemeler yapıyor. Vadeli mevduat hesapları, tasarruf sahipleri için güvenli ve karlı bir yatırım seçeneği sunuyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte, 90.000 TL'nin 32 günlük vade sonu getirisi...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 21:06
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Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

Mevduat faizi, nakit birikimlerini güvenli bir şekilde muhafaza etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir finansal üründür. Bu tür hesaplar, tasarruflarınızı riske atmadan büyütmenin güvenli bir yolunu sunar. Bankaların mevduat faizi oranları, tasarruf sahiplerine belirli bir süre boyunca yatırdıkları paraları kazandırma amacı taşır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

ING Bank e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 92.998,36 TL

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Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

Odea Bank Yeni Vadeli Mevduat Hesap:

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 93.223,23 TL
Özellik: 46 - 95 gün vade, 10.000 – 1.000.000 TL aralığında %44 faiz oranı fırsatı

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Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 93.148,27 TL

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Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL’si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

ON Plus (ON Bank):

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 93.148,27 TL
Özellik: 250.000 TL'ye kadar %42 avantajlı faiz oranı