Vadeli mevduat faizi güncel oranlar 2023! Bankada 90.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

Bankaya yatırtığınız paranız ikiye katlanacak! Bankalar oranları açıkladı! Türkiye'deki birçok banka, 2023 Ekim ayında vadeli mevduat hesaplarına sunulan faiz oranlarında güncellemeler yapıyor. Vadeli mevduat hesapları, tasarruf sahipleri için güvenli ve karlı bir yatırım seçeneği sunuyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte, 90.000 TL'nin 32 günlük vade sonu getirisi...