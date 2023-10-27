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Haberler Galeri Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? (SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı)

Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? (SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı)

Emekli vatandaşlara, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel ve sadece bir kez verilecek 5 bin TL ikramiye yaklaşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için tahsis edilen bu özel ikramiye, belirli bazı istisnalar dışında tüm emekli vatandaşlar için geçerli olacak. İşte, 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 07:14
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Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri sabırsızlıkla Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL'nin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı

İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi ödeme tarihi…

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Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL emeli ikramiyesinin kasım ayının 1 ila 15'i arasında hesaplara 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre yatması bekleniyor.

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Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ'Nİ KİMLER ALAMAYACAK?

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesini hem emekli olup hem de çalışan vatandaşlar alamayacak.

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Emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman hesaba yatacak? SSK | Bağ-Kur | Emekli Sandığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.