Düşük emekli maaşı bağlanan EYT'liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT'de 120 bin dosya incelemede

Binlerce EYT'li bordroda kazançları eksik bildirildiği için düşük aylığa mahkum kaldı. Bugün itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 120 bin dosya ise inceleniyor. Ücreti eksik bildirilenler hizmet tespit davası açabiliyor. Böylece emekli aylığı artarken, geriye dönük farkı da alabiliyor.