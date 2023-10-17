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Haberler Galeri Düşük emekli maaşı bağlanan EYT'liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT'de 120 bin dosya incelemede

Düşük emekli maaşı bağlanan EYT'liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT'de 120 bin dosya incelemede

Binlerce EYT'li bordroda kazançları eksik bildirildiği için düşük aylığa mahkum kaldı. Bugün itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 120 bin dosya ise inceleniyor. Ücreti eksik bildirilenler hizmet tespit davası açabiliyor. Böylece emekli aylığı artarken, geriye dönük farkı da alabiliyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.10.2023 06:13
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Düşük emekli maaşı bağlanan EYT’liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT’de 120 bin dosya incelemede

Emeklilikte düşük aylık sürprizi yaşanmaması için bordroların düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Ücreti eksik bildirilenler hizmet tespit davası açabilir. Davayı kazananın emekli aylığı artarken, beş yıl geriye dönük emekli aylığı farkı da alınabilir.

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Düşük emekli maaşı bağlanan EYT’liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT’de 120 bin dosya incelemede

120 BİN DOSYA İNCELENİYOR

Bugün itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 120 bin dosya ise inceleniyor. Bu dosyaların içinde eksik prim, tescil sorunu, mükerrer başvurular, bordro oyunları, yanlış meslek kodları gibi sorunlar da ortaya çıkıyor.

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Düşük emekli maaşı bağlanan EYT’liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT’de 120 bin dosya incelemede

Emeklilikte mağdur olmamak için kazancın bordroya tam olarak yansıyıp yansımadığının takip edilmesi büyük önem taşıyor. Ücretleri eksik bildirilenlerin kanıtlayabilecek belgeler ve tanıklarla hizmet tespiti davası açması mümkün.

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Düşük emekli maaşı bağlanan EYT’liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT’de 120 bin dosya incelemede

Davanın kazanılması durumunda hem emekli aylığı artar, hem emekli aylığının ilk bağlandığı tarihten itibaren hesaplanan farklar topluca alınabilir. Daha önce emekli olanlar ise 5 yıl geriye dönük emekli aylığı farkı alabilir.

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Düşük emekli maaşı bağlanan EYT’liler dikkat! Yüksek emekli aylığı almak için... EYT’de 120 bin dosya incelemede

ÜCRET VE BORDRO AYNI OLMALI

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Emekli aylığının düşük olmaması için alınan ücretle bordronun aynı olması önem taşıyor.