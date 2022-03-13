Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

Trabzon Çaykara'ya bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ün salan Uzungöl'ün eski muhteşem görünümüne kavuşması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trabzon Valisi konuya ilişkin açıklamasında, "Çevre Bakanımızın ziyaretleri sırasında açıkladı orada otopark alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla Büyükşehir Belediyemiz üzerinden yürütülen bir takım çalışmalar var onlarda bir taraftan devam edecek. Umudumuz bu yıl bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Uzungölümüzün vatandaşlarımıza hizmet vermesi" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.03.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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