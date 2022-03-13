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Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

Trabzon Çaykara'ya bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ün salan Uzungöl'ün eski muhteşem görünümüne kavuşması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trabzon Valisi konuya ilişkin açıklamasında, "Çevre Bakanımızın ziyaretleri sırasında açıkladı orada otopark alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla Büyükşehir Belediyemiz üzerinden yürütülen bir takım çalışmalar var onlarda bir taraftan devam edecek. Umudumuz bu yıl bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Uzungölümüzün vatandaşlarımıza hizmet vermesi" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.03.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 16:04
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Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

Ziyaretçilerini çam ağaçları ile yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son senelerde sık yapılaşma sebebiyle tepki toplaması üzerine Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca harekete geçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

150 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlanan proje kapsamında toplam 150 milyon TL bulan bir yatırım gerçekleştirilecek.

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Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

UZUNGÖL'ÜN KANAYAN YARASI KAPANACAK

Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar onarılacağı proje kapsamında Uzungöl'ün yıllardır kanayan yarası haline gelen otopark sorunu da ortadan kaldırılacak. Bin araç kapasiteli olarak yapılacak olan otopark yerin altında doğal yapıya uygun bir şekilde inşa edilecek.

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Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

Gölün etrafındaki çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçirecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Uzungöllü vatandaşlarla görüşerek imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini yine imara aykırılıkları gidererek gerçekleştirecek.

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Uzungöl imar düzenlemesiyle görenleri büyüleyecek! Çalışmalar devam ediyor

2021'DE 800 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ GİRİŞİ OLDU

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl'e 2021 yılında 800 binin üzerinde araç girişi olduğunu belirtildi.