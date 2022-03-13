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13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi
13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubuna ait sigaralara 2 TL zam geldiğini açıkladı. Gelen açıklama sonrasında sigara fiyatlarında güncelleme yaşandı. Tüketiciler fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi