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Haberler Galeri 13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubuna ait sigaralara 2 TL zam geldiğini açıkladı. Gelen açıklama sonrasında sigara fiyatlarında güncelleme yaşandı. Tüketiciler fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2022 17:53
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13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Philip Morris marka sigara grubuna 2 TL'lik zam yapıldığı duyuruldu. Sigara tüketicileri fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

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13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

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13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

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13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 22,00

Kent D Range: 22,00