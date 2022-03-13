13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Philip Morris marka sigara grubuna 2 TL'lik zam yapıldığı duyuruldu. Sigara tüketicileri fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 13 Mart yeni sigara fiyatları ne oldu? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? JTI, Philip Morris, BAT güncel sigara fiyatları listesi