Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlardan son dakika açıklaması! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? 2021'de sıfır araç beklentisi... Uzmanlardan son dakika açıklaması! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? 2021'de sıfır araç beklentisi... Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen ikinci el araç fiyatlarının ne zaman düşeceği merak ediliyor. Otomobil ihtiyacı olan vatandaşlar, araç alımı yapabilmek için fiyatların düşmesini bekliyor. Uzmanların ikinci el açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de sıfır araç gelecek mi? İşte otomobil piyasası ile ilgili son durum... Giriş Tarihi: 03.12.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:01
İkinci el araba fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç piyasasının yanı sıra ikinci el araç piyasası da olumsuz etkilendi. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar fiyatların düşeceği tarihi merak ediyor. Konu ile ilgili uzmanlar açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, sıkıntının üretimin durmasından kaynaklandığını belirtip, araç alacaklara, faizlerin düşmesinin ardından yükselen talebin fiyatları daha da yukarı çıkaracağına söyleyerek,
"Araç bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu.
Koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündelik hayatın yanı sıra ekonomiyi etkiledi. Dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Halk, otomobilde fiyatların düşmesini beklerken, bu durum galerilerde durgunluğa neden oldu. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyarıdı.
'DURGUNLUK VAR' Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var. Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak" dedi. 'İKİNCİ EL SIFIRINDAN PAHALI' Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, "Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor. Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor" diye konuştu.