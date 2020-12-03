Son dakika... 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı yeni yıla kısa süre kala arama trendlerinin en üstünde yer almayı başatıyor. AÇSHB tarafından binlerce taşeron işçinin maaşına yansıyacak yüzdelik zam dilimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılında maaşlarına ne kadar zam alacağını merak eden taşeron işçiler için detayları ahaber.com.tr olarak araştırdık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranları görüşmelerin ardından belli olacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 17.5 zam beklentisi...