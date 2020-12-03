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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiler için flaş açıklama! 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 17.5 zam beklentisi... 4D'li taşeron işçiler için flaş açıklama! 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 17.5 zam beklentisi...
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. AÇSHB tarafından taşeron işçilerin merakla beklediği yüzdelik zam açıklaması için sona gelindi. 2021 Ocak ayının yaklaşmasının ardından kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Görüşmeler sonrasında ortaya çıkacak rakam işçilere duyurulacak. ahaber.com.tr olarak binlerce işçinin merakla beklediği konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 17.5 zam beklentisi...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 16:10
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı yeni yıla kısa süre kala arama trendlerinin en üstünde yer almayı başatıyor. AÇSHB tarafından binlerce taşeron işçinin maaşına yansıyacak yüzdelik zam dilimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılında maaşlarına ne kadar zam alacağını merak eden taşeron işçiler için detayları ahaber.com.tr olarak araştırdık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranları görüşmelerin ardından belli olacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 17.5 zam beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.