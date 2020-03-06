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Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları koronavirüse ilişkin gelişmelerle artış gösterirken, uzmanlardan altın uyarıları geliyor. Son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altın ile ilgili uzmanlar, panik alım satımlardan sakınılması gerektiğini vurguluyor. Çin'de binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Fransa, Almanya, İspanya, ABD gibi birçok ülkeye bulaşan koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 13:59
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Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 97 bini aşkın kişiye bulaşan koronavirüsü nedeniyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ocak ayından bu yana hareketli dakikalar yaşayan altın ile ilgili uzmanlardan uyarılar geliyor. Panik alımlar yapılmasından sakınılması gerektiğini bildiren uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti. İşte altın fiyatlarında son durum...

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Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Uzmanlar, panik alımlardan sakınılması gerektiğini vurguluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

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Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.

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Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

REKOR FİYATLAR TEST EDİLDİ

Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi.