Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları koronavirüse ilişkin gelişmelerle artış gösterirken, uzmanlardan altın uyarıları geliyor. Son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altın ile ilgili uzmanlar, panik alım satımlardan sakınılması gerektiğini vurguluyor. Çin'de binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Fransa, Almanya, İspanya, ABD gibi birçok ülkeye bulaşan koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 13:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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