6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Bankalarda promosyon yarışı sürüyor. 2017 yılında hayata geçen ve 2020 Şubat'ta sözleşmesi sona eren banka promosyonu ücretleri yeniden belirleniyor. Ziraat Bankası'nın SGK ile protokol imzalamasının ardından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Halkbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, TEB ve ING'de promosyon ile ilgili müşterilerine sunduğu fırsatı açıkladı. Peki, emekli promosyonu ne zaman ödenecek? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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