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6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Bankalarda promosyon yarışı sürüyor. 2017 yılında hayata geçen ve 2020 Şubat'ta sözleşmesi sona eren banka promosyonu ücretleri yeniden belirleniyor. Ziraat Bankası'nın SGK ile protokol imzalamasının ardından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Halkbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, TEB ve ING'de promosyon ile ilgili müşterilerine sunduğu fırsatı açıkladı. Peki, emekli promosyonu ne zaman ödenecek? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 13:31
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6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Emekli banka promosyonu ücretleri ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalardan peş peşe promosyon müjdeleri gelmeye başladı. Peki, Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

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6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE 750 TL'YE VARAN PROMOSYON

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

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6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.

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6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.

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6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

GARANTİ BBVA'DAN 1.200 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.