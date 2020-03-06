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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi heyecanla bekleniyor. Sincan Saraycık'ta yapılacak 2 bin 300 konut için kura çekimi 6 Mart'ta gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için kuralar ayrı ayrı çekildi. Başvuru sahipleri büyük bir merakla hak kazanıp kazanamadığını araştırıyor. TOKİ'nin Ankara Sincan kurası ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 14:34
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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 100 bin sosyal konut kapsamında TOKİ'nin Ankara Sincani ilçesine yapılacak 2 bin 300 konut için bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan Ankaralılar kura çekiminin ardından açıklanacak isim listesinin beklemeye başladılar. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinin Sincan ilçesi kurası ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ankara Sincan'da yapılacak 2+1 konutlar için kura çekilişi saat 11.00'da, 3+1 konut için ise 14.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

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TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.