TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası

TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 100 bin sosyal konut kapsamında TOKİ'nin Ankara Sincani ilçesine yapılacak 2 bin 300 konut için bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan Ankaralılar kura çekiminin ardından açıklanacak isim listesinin beklemeye başladılar. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinin Sincan ilçesi kurası ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?