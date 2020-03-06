TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi heyecanla bekleniyor. Sincan Saraycık'ta yapılacak 2 bin 300 konut için kura çekimi 6 Mart'ta gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için kuralar ayrı ayrı çekildi. Başvuru sahipleri büyük bir merakla hak kazanıp kazanamadığını araştırıyor. TOKİ'nin Ankara Sincan kurası ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2020 14:22Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 14:34