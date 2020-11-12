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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlardan flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 12 Kasım gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Uzmanlardan flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 12 Kasım gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayıları ve aşı çalışmalarının yön belirlediği altın fiyatları geçtiğimiz günlerde sert düşmüştü. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gram altın 472 liraya kadar geriledi. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırırken, uzmanlardan altın için dikkat çeken yorum geldi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım canlı altın fiyatları... Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 09:30
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ocak ayından bu yana yukarı yönlü hareket eden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Covid-19'a karşı geliştirilen aşının yüzde 90 etkili olduğu haberlerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti. Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, alın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım altın fiyatları ve son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal,
"Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" dedi. ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 12 Kasım Perşembe tarihli güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 474,72 SATIŞ: 478,20 ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 756,24 SATIŞ: 772,89