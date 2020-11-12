Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ocak ayından bu yana yukarı yönlü hareket eden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Covid-19'a karşı geliştirilen aşının yüzde 90 etkili olduğu haberlerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti. Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, alın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım altın fiyatları ve son gelişmeler...